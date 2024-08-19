Alaçatı'da esnaf, pahalı iddialarını reddetti

ALAÇATI - Zeki GÖKÇE

Türkiye’nin en gözde turistik yerleri hakkında özellikle yeme içme mekanlarının çok pahalı olduğu haberleri, bu bölgelerde ki esnafı da rahatsız ediyor.

"Alaçatı her keseye uygun yiyecekler sunuyor"

Alaçatı da yıllardır restoran işletmeciliği yapan Batuhan Çelik, "Kesinlikle bu tür haberler yalan ve yanlış. Ben yıllardır burada işletmecilik yapıyorum ve fiyatlarımızdan rahatsız olan bir müşteriye rastlamadım. Elbette ki Alaçatı gibi Türkiye’nin en gözde tatil mekanlarından biri olması sebebiyle kiralarımız normalden yüksek olabilir, ancak fiyatlarımız da herkesin cebine uygundur. Burada yenilen bir hamburgerin fiyatı İzmir'deki fiyatlarla hemen hemen aynıdır. Ayrıca, burada da 10 TL'ye çay içilen yerler olduğu gibi, 100 TL'ye de içilen mekanlar vardır. Aynı şekilde, burada 100 TL'ye tost yiyebilirsiniz, 1000 TL'ye de tost yiyebilirsiniz. İzmir'de olduğu gibi Alaçatı'da da farklı yerlerde ve mekanlarda fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, Alaçatı’da Çeşme Belediyesine ait Çeştur şirketlerinin kafeleri var; buralarda da uygun fiyatlarda yiyecekler bulmak mümkün. Herkesin zevkine ve bütçesine uygun yeme-içme yerleri varken, sanki Alaçatı’da her şeyin çok uçuk fiyatlarda olduğu şeklindeki haberler, bence bölge turizmine zarar vermektedir" dedi.