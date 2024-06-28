Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıldır aşk yaşadığı modacı Zeynep Mayruk ile Çeşme Alaçatı'da dünya evine girdi oturdu.

Ünlü isimler düğünde buluştu

Çiftin düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Engin Akyürek, Sarp Akkaya ve eşi Sinem Akkaya, Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu, Alina Boz ve Umut Evirgen, Melis Birkan ve Aras Aydın, Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, Banu Savcı ve Timur Savcı, İnci Gündoğdu ve Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın ve Hanzade Durmuş gibi isimler törende yer aldı.

Tolga Sarıtaş’ın nikah şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz üstlenirken, Zeynep Mayruk’un şahitleri Selin Sarper, Begüm Ertuğrul ve Berçin Mayruk oldu. Düğünde siyah-beyaz bir damatlık tercih eden Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk’un dantel straplez gelinliğiyle uyum içerisindeydi. Düğün boyunca dans eden çift, romantik anlar yaşadı. Sarıtaş, bir ara eşinin gözlerinin içine bakarak “Senden Daha Güzel” şarkısını seslendirdi.

Geleneklere uygun bir düğün

Nikah sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden çift, duygu dolu anlarını paylaştı. Zeynep Mayruk, “Ben bu zamana kadar sakindim ama Tolga beni evden almaya gelince çok heyecanlandım” derken, Tolga Sarıtaş ise “Geleneklerimizi yerine getirdik. Yuva kurmaya karar verdik, sevdiklerimizi de aramızda görünce her şey tadından yenmez oldu. Bugünü hep beraber kutlayacağız. Çok mutluyuz. Hemen balayı yapmayacağız. Zeynep yoğun olduğu için Ayvalık’ta kısa bir tatil yapacağız” ifadelerini kullandı.

Tolga Sarıtaş, düğün gününden herhangi bir paylaşım yapmazken, Zeynep Mayruk düğünden tek kare yayınlayarak “Sen ve ben. 27.06.2024” notunu düştü.