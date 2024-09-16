15 Eylül, Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, coşku dolu anlara sahne oldu. Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, "9 Eylül İzmir’imizin, 15 Eylül Alaçatı’mızın kurtuluşu; bağımsızlık için verilen büyük mücadelenin ve fedakârlığın simgesidir" ifadelerini kullandı.

Çeşme Festivali ve kutlamalar

13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Çeşme Festivali, Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluş coşkusuyla dolup taşıyor. Tören, Alaçatı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Garnizon Komutanı İs. Albay Erol Dağdeviren gibi önemli isimler yer aldı.

Törenin başlangıcında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Denizli, “102 yıl önce atalarımızın bu vatan için canla başla verdiği mücadele sayesinde bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyoruz” dedi.

Etkinlikler ve eğlenceler devam ediyor

Törenin ardından Çeşme Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri sunarken, kortej yürüyüşü de gerçekleştirildi. Başkan Denizli, çocuklarla birlikte “90’larda Çocuk Olmak” atölyesinde yer alarak onlarla oyun oynadı.

Ezgi’nin Günlüğü ile festivale renklendi

Festivalin 3. gününde, sevilen müzik grubu Ezgi’nin Günlüğü'nün konseri ile kutlamalar zirveye ulaştı. Konser, 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi ve renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Denizli, konser sonrası Ezgi’nin Günlüğü ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.