10 Temmuz 2017 tarihnde İstanbul'da gerçekleştirilen 22. Dünya Petrol Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemde olan Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinin yanı sıra üçüncü bir nükleer santral için de çalışmaların başladığını ifade etmişti. Erdoğan, inşaatlarına başlanan Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin elektrik ihtiyacının en az %10’unun karşılanacağı iddiasını da öne sürmüştü.

Akkuyu ve Sinop'un Kapasite ve üretim hedefleri

Türkiye'nin ilk nükleer santralleri olacak Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri, dört reaktörden oluşacak. Akkuyu Nükleer Santrali, 2025 yılında devreye girdiğinde toplam 4.800 MW kapasiteye ulaşacak ve yıllık ortalama 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Sinop Nükleer Santrali ise 2028'de tamamlandığında, dört reaktörü ile toplam 4.480 MW kapasiteye sahip olacak ve yılda 32 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Reaktörler aşamalı olarak devreye alınacak.

Türkiye’nin elektrik talebinde nükleer enerjinin rolü

2015 yılında Türkiye'nin brüt elektrik enerjisi talebi 266 milyar kilovat saatti. Eğer Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri, tüm reaktörleriyle bugün aktif olsaydı, toplam 67 milyar kilovat saatlik üretimleriyle ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %25'ini karşılayabilirdi. Ancak daha kesin bir değerlendirme için, santrallerin tam kapasiteyle devrede olacağı 2028 yılı göz önüne alınmalıdır. Türkiye'nin 1996-2015 yılları arasında yıllık ortalama %5,9 talep artışı dikkate alındığında, 2028'deki elektrik tüketiminin 560 milyar kilovat saate yaklaşacağı öngörülmektedir. Bu durumda, Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri toplam talebin %11,9'unu karşılayacak kapasitede olacaktır.

TEİAŞ'ın 10 yıllık projeksiyonları ve gelecek beklentileri

TEİAŞ’ın (Türkiye Elektrik İlem A.Ş )2017-2026 dönemi için hazırladığı 10 yıllık projeksiyonlar, iki farklı talep artış senaryosu sunuyor. Düşük talep senaryosuna göre, Türkiye'nin elektrik tüketimi yıllık ortalama %2,6 artarak 347 milyar kilovat saate yükselecek. Bu durumda Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri, talebin %19,3'ünü karşılayabilecek. Yüksek artış senaryosunda ise yıllık ortalama %3,8 artışla talep 409 milyar kilovat saate ulaşacak ve nükleer santraller talebin %16,3'ünü karşılayabilecektir.

Geçmiş yıllardaki artış trendleri ve TEİAŞ'ın tahminleri, nükleer santrallerin Türkiye’nin artan elektrik talebinin %10’undan fazlasını karşılayabileceğini gösteriyor. Ancak bu, nükleerin Türkiye için vazgeçilmez bir enerji kaynağı olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye’nin güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeli de yüksek olup, yenilenebilir enerji çeşitliliği ve verimli enerji kullanımı ile elektrik ihtiyacının karşılanabileceği belirtiliyor.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nükleer enerjinin önemine dair iddialarında doğruluk payı bulunmaktadır.