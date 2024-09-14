laçatıspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında tek listeyle yapılan seçimde Ozan Gençalp, kulüp başkanlığına seçildi. Toplantı, Alaçatı 15 Eylül Stadı'nda gerçekleştirildi ve çoğunluk sağlandı. Yeni başkan Ozan Gençalp’in yanı sıra yönetim kurulunda Uğur Özen, Barış Koparal, Eren Ölmezer, Abdullah Tınaz, Ali Eren Buharalı ve diğer isimler yer aldı.

Yeni hedefler ve branşlar

Başkan Gençalp, yeni dönemde altyapıya büyük önem vereceklerini ve Alaçatıspor’un bir spor kulübü olarak daha da büyüyeceğini vurguladı. 2024-2025 sezonu hedefleri arasında basketbol, voleybol, tenis ve su sporları branşlarını açmayı planladıklarını belirten Gençalp, "Alaçatı'dan çıkan milli sporcuları kulübümüze kazandıracağız" dedi.

Altyapıya yatırım ve A takım hedefi

Altyapıya odaklanacaklarını belirten Gençalp, Alaçatılı çocukların spora kazandırılacağını ve kulübün marka değerinin daha da yükseltileceğini söyledi. Ayrıca, A takımın iddialı bir ekip olacağını ve hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu vurguladı.