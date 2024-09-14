Tamamen kadın emeğiyle faaliyetlerini sürdüren Sökeli Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı'nın Koop-Des (Kooperatiflerin Desteklenmesi) projesi kapsamında 224 bin TL hibe desteği kazandı. Kooperatif, Ticaret İl Müdürlüğü ile imzaladığı sözleşme sonrası, ihtiyaç duyulan malzemelerin alımına başlayarak üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Kadın kooperatiflerine önemli destek

Aydın Ticaret İl Müdür Vekili Arif Aksu, imza töreninde kooperatiflerin hem yerel hem de ulusal kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı. Kadın kooperatiflerine verilen desteğin devam edeceğini belirten Aksu, Ticaret Bakanlığı olarak kadın emeğinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Kadın istihdamına katkı sağlayacak

Sökeli Kadın Kooperatifi Başkanı Yasemin Gürsoy, alınan hibe desteğinin hem kadın istihdamına hem de kooperatifin üretim kapasitesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Gürsoy, "Bu destek, bölgedeki kadın emeğine dayalı üretim faaliyetlerimizi güçlendirecek ve kooperatifimizin gelişmesine olanak tanıyacak" dedi.