Sinemanın ünlü isimlerinden, Fransız aktör Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti.

2019'da geçirdiği felç sonrası sağlığı durumu kötüleşen Delon, 2019 yılından bu yana, Fransa'nın Val de Loire bölgesinde bulunan Douchy kentindeki malikanesinden dışarı çıkmıyordu.

Alain Delon, 8 Kasım 1935'te dünyaya geldi ve Avrupa sinemasının en önemli aktörlerinden biri olarak tanındı.

1960'lı ve 1970'li yıllarda seks sembolü haline gelen Delon, "Rocco and His Brothers" (1960), "Plein Soleil" (1960), "L'Eclisse" (1962), "The Leopard" (1963), "The Yellow Rolls-Royce" (1965), "Lost Command" (1966) ve "Le Samouraï" (1967) gibi filmlerle büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi ünlü yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu. Delon, 1999 yılında İsviçre vatandaşlığı aldı ve sinema dünyasındaki yerini pekiştirdi.

Hayvanlara olan tutkusu ile tanınıyordu

Ancak son yıllarda Delon'un sağlığı kötüleşti ve bu durum, ailesi içinde bir miras kavgasına neden oldu. Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka'nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını iddia ederken, Anouchka ise kardeşlerini babalarının hayatını tehlikeye atmakla suçladı. Bu aile içi anlaşmazlık, medya tarafından yakından takip edilen bir yasal mücadeleye dönüştü.

2006 yılında İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenen Delon, sağlık sorunları nedeniyle programını iptal etti. Aynı dönemde bir tiyatro oyunu da iptal edilmişti. Delon ayrıca General De Gaulle'ün el yazmalarını satın alıp Invalide Müzesi'ne bağışlamıştı.

Delon, hayvanlara olan tutkusu ile tanınıyordu. Brigitte Bardot'un federasyonunun talebi üzerine Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü muamele edilmemesi konusunda bir açık mektup yazdı.

Alain Delon'un babaannesi Korsikalı olup, baba tarafı Güney Fransa'dan, anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Delon'un büyük bir resim ve heykel koleksiyonu bulunuyor.