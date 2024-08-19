NASA'nın teleskopları tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen üç amatör astronom, uzayda inanılmaz bir hızla yolculuk eden gizemli bir gök cismi keşfetti. Bu yıldız benzeri yapı, saatte yaklaşık 1,6 milyon kilometre hızla hareket ediyor ve bu hızla tüm Güneş Sistemi'ni 4 günden kısa bir sürede geçebiliyor.

Gök cismini keşfedenlerden Martin Kabatnik, başlangıçta bu gözlemi "Nasıl olsa daha önce bildirilmiştir" diyerek paylaşmayı düşünmemiş. Ancak, daha önce bu kadar hızlı hareket eden ve bu kadar büyük bir yapının gözlemlenmediği anlaşıldığında, bu keşif büyük bir ilgi uyandırdı.

Yapı bir göktaşı ya da kuyruklu yıldız değil

Webtekno'nun aktardığına göre, bu gök cisminin ne olduğu henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak, bir göktaşı ya da kuyruklu yıldız olmadığı anlaşılıyor. Uzmanlar, bu yapının bir kahverengi cüce ya da Jüpiter gibi bir gaz devi olabileceğini öne sürüyor. CWISE J1249 olarak adlandırılan bu yapı, oldukça nadir özelliklere sahip. Diğer gaz devlerinden ya da kahverengi cücelerden çok daha az demir ve diğer metal elementler barındırıyor.

Eski bir yıldız olabilir mi?

Hawaii'deki W.M. Keck Gözlemevi'nden elde edilen verilere göre, bu yapı oldukça eski olabilir ve ilk nesil yıldızlardan biri olma ihtimali üzerinde duruluyor. Eğer bu hipotez doğruysa, CWISE J1249, evrenin erken dönemlerinden kalma bir gök cismi olarak büyük bir bilimsel değere sahip olacak.

Bilim insanları, bu gizemli yapının doğasını anlamak için daha fazla araştırma yapmayı planlıyor. Bu keşif, amatör astronomların uzay keşfindeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.