Alankıyı köylüleri orman şehitlerini lokma hayrı ile andı

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı yayla köylerinden Alankıyı’da, orman şehitleri için düzenlenen etkinlikte köy halkı ve protokol üyeleri bir araya geldi. Alankıyı Orman İşletme Şefliği'nin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, hayatını kaybeden orman emekçileri anısına lokma döküldü ve mevlit okutuldu.

Köy halkı şehitleri dualarla andı

Etkinlik, Alankıyı Köyü Muhtarı Ramazan Kavaklı’nın öncülüğünde organize edildi. Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Orman Bölge Müdürü Yavuz Karadağ, Bayındır Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş organizasyona katılım sağladı. Lokma ikramının ardından orman şehitleri için mevlit okunarak toplu dua edildi.

Etkinlik birlik ve beraberliği pekiştirdi

Etkinlik boyunca hem duygusal anlar yaşandı hem de köy halkı arasındaki dayanışma güçlendi. Orman yangınlarında görev başında hayatını kaybeden emekçilerin unutulmadığı etkinlik, bölge halkının şehitlerine duyduğu vefayı gösterdi. Katılımcılar, bu tür organizasyonların toplumsal hafızanın diri kalmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Orman şehitlerine duyulan saygı yaşatılıyor

Alankıyı köyü sakinlerinin gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlik, orman şehitlerine duyulan derin saygının ve minnetin somut bir örneği olarak kayıtlara geçti. Etkinlik sayesinde şehitlerin anısı bir kez daha yaşatılırken, gelecek nesillere de örnek olacak bir toplumsal bilinç sergilendi.