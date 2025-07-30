İzmir’in Aliağa ilçesinde, Aliağa Ticaret Odası tarafından İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen “Aranan Personel Yetişiyor” projesinin ilk eğitim dönemi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında gençler, mesleki yeterlilik kazanarak istihdam şansı yakalıyor.



İzmir’de istihdama yönelik ücretsiz mesleki eğitim projesi başlatıldı

İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen projeyle Aliağa’daki gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor. Eğitimler, Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Makine Bakım ve Çelik Kaynak alanlarında düzenleniyor.

Kursiyerler sınavla sertifika alacak

Katılımcılara tamamen ücretsiz olarak sunulan eğitimler toplamda 80 saat sürüyor. Kurs sonunda yazılı ve uygulamalı sınavlara giren adaylar, başarılı olmaları durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onaylı, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika alacak. Mezunlar, Aliağa Ticaret Odası üyesi işletmelerle iş görüşmelerine davet edilerek istihdam fırsatı yakalayacak.

Kadın ve gençler projeye ilgi gösteriyor

Projeye katılan inşaat mühendisi Büşra Ömeroğlu, eğitim süreciyle ilgili şunları söyledi:

“Instagram’da gördüğüm ilanla başvurdum. Teorik ve uygulamalı eğitim oldukça verimli geçti. Kadınların da bu tarz teknik eğitimleri takip etmesini tavsiye ederim.”

Makine Bakım kursiyeri Ekin Baloğlu ise, “Meslek lisesi eğitimi alma şansım olmamıştı. Bu kurs benim için önemli bir fırsat oldu. Sertifikamın iş başvurularında avantaj sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Eğitimciler: Sanayi bölgesinde nitelikli eleman açığı kapanıyor

Makine Teknolojisi Alan Şefi Zafer Orak, projenin sadece kursiyerler değil, okul altyapısı açısından da fayda sağladığını belirterek, “Proje okulumuzun donanım kapasitesini artırdı. İşsiz gençler de önemli bir mesleki kazanım elde etti.” dedi.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Zafer Gültekin de bölgenin sanayi potansiyeline vurgu yaparak, “Aliağa gibi sanayinin yoğun olduğu bir bölgede kaynakçı ihtiyacı fazlaydı. Kurs, bu açığın kapanmasına katkı sağladı.” ifadelerini kullandı.

Yeni dönem kayıtları sürüyor

Aliağa Ticaret Odası yetkilileri, 18-45 yaş arası işsiz bireyleri hedefleyen projede yeni dönem kursların planlandığını duyurdu. Makine Bakım, Çelik Kaynak ve Metal Kesim alanlarında kayıtların sürdüğü ve projenin 18 ay boyunca devam edeceği bildirildi.