Alankıyı Köyü sakinlerinin bu örnek davranışı, kırsalda dayanışmanın ve çevre bilincinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Alankıyı köyü sakinleri, orman yangınlarına karşı örnek bir projeye imza attı. Son yıllarda artan orman yangınları nedeniyle ormanlık alanlara yakın köylerde uygulanan elektrik kesintileri, su temininde ciddi sorunlara yol açarken, Alankıyı köylüleri bu sorunu dayanışma ruhuyla aştı. Köy Muhtarı Ramazan Kavaklı ve azalarının öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda, köy halkının bağışlarıyla 80 Kva jeneratör satın alınarak köye kazandırıldı.

Projeye dair düzenlenen tanıtım etkinliğine Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Alankıyı Köyü Muhtarı Ramazan Kavaklı ve köy halkı katıldı.

Muhtar Ramazan Kavaklı, köyün atalarından emanet olduğunu, çocuklarına ve torunlarına güzellikleriyle ve doğallıklarıyla bırakmak istediklerini belirtti. Alankıyı’nın Bayındır’ın en güzel köylerinden biri olduğunu dile getiren Ramazan Kavaklı, birlik ve beraberlikle gerçekleştirilen pek çok projenin bulunduğunu jeneratör imecesinin de onlardan biri olduğunu söyledi.

Muhtar Kavaklı, orman yangınlarının oluşturduğu tehlikeye ve bu süreçte yaşanan elektrik kesintilerinin köy halkı üzerindeki etkisine de dikkat çekerek, “Yangın anlarında elektrik kesintisi nedeniyle su pompalarının devre dışı kalması, mücadelemizi oldukça zorlaştırıyor. Aynı zamanda evlerimize su ulaşamaması da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu yüzden, köyümüzde yaşayan gönüllülerimiz ve komşularımızla el birliği yaparak jeneratör alımını gerçekleştirdik. Bu jeneratör sayesinde yangın sırasında pompalar çalışabilecek, ayrıca kot farkından dolayı su sorunu yaşayan haneler de susuz kalmayacak” diye konuştu.

Bu adımın sadece köy halkı için değil, doğada yaşayan diğer canlılar için de büyük bir anlam taşıdığını belirten Kavaklı, “Doğamızı, ormanlarımızı ve köyümüzü birlikte koruyacağız. Yangın anında suyun kesilmemesi, hem erken müdahale hem de yangının yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte emeği geçen tüm köylülerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyor, alınan jeneratörün köyümüze hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.