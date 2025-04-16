Antalya’nın Alanya ilçesinde 36 günlük bebeğini 2. katın penceresinden atan anne tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Melisa bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Melike D., ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi

Olay, Alanya’nın Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı’ndaki 5 katlı bir apartmanda dün sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Melike D. isimli kadın, 36 günlük kızı Melisa’yı 2. kat penceresinden aşağı attı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, ilk olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

Melisa bebek kurtarılamadı

Hastanede 2 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Melisa bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay, ilçede ve ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.

Anne Melike D. tutuklandı

Polis ekiplerince gözaltına alınan anne Melike D., bugün Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan anne, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.