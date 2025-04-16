Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Subaşı Mahallesi Son Sokak’ta yaşanan yol ve altyapı sorunlarına dair açıklamalarda bulundu. Akın, perşembe günü itibarıyla keşif ve imalat çalışmalarının başlayacağını belirterek, mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Yıllardır süren altyapı sorununa müdahale

Subaşı Mahallesi’nde bulunan Son Sokak'taki altyapı ve su problemlerinin çözümü için geçtiğimiz yaz aylarında çalışmalar başlatıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapılan çalışmalarla asbestli su borularının tamamen yenilendiğini ifade etti.

Başkan Akın, “Evlerimize su çıkaramıyorduk. Su hatlarını tamamen hijyenik hale getirdik. Ardından branjman boruları da yenilendi. Ancak hem bizden hem de dış koşullardan kaynaklı gecikmeler yaşandı” dedi.

17 bin 848 metrekarelik yol ve kaldırım yenilenecek

Yol düzenleme çalışmalarının, tüm yasal prosedürler tamamlanarak ihaleye çıkarıldığını belirten Akın, Ada Yapı Mühendislik İnşaat Ltd. Şti. tarafından yürütülecek proje kapsamında 13 bin 48 metrekare yol ve 4 bin 800 metrekare kaldırımın yenileneceğini söyledi.

Turgutlu halkına özür ve teşekkür

Başkan Çetin Akın, “Hedeflerimizde sapmalar oldu. Ancak bu gecikmeler için halkımızdan özür diliyoruz. Son Sokak sakinleri yaklaşık altı aydır bu süreci yaşıyor. Ama sonunda Turgutlu’ya örnek olacak bir cadde kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar perşembe günü başlıyor

Keşif ve imalat sürecinin perşembe günü başlayacağını belirten Akın, “İnşallah Subaşı Mahallesi ve Son Sokak halkı modern bir ulaşım altyapısına kavuşacak” dedi.