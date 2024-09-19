Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde, işçiler çöp ayrıştırma sırasında bir bebek cesediyle karşılaştı. Olay, çalışanların cesedi fark etmesiyle meydana geldi ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Olay yerinde inceleme

İhbarın ardından jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı eşliğinde yapılan detaylı incelemenin ardından, bebeğin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu süreç, olayın aydınlatılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma başlatıldı

Alanya Cumhuriyet Savcılığı, bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili derhal soruşturma başlattı. Jandarma, olayın arka planını araştırarak bebeğin kimliği ve ölüm nedenini belirlemeye çalışıyor.