Antalya’nın Alanya ilçesinde Hasan Kara (48) yönetimindeki 27 U 8204 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalara çarparak devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan sürücü Hasan Kara, eşi Hediye Kara (44) ve çocukları Zehra (21), Muhammed Harun (16), Kevser Beyda (14) ve Hüseyin Emre Kara (7) kazada yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hızla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza, bölgede yaşayanlar arasında büyük endişeye yol açarken, minibüsün neden kontrolden çıktığı henüz netlik kazanmadı. Yol kenarındaki kayalara çarparak devrilen aracın durumu ise olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Kazanın yaşandığı bölgedeki tehlike, benzer olayların tekrar yaşanmaması için dikkat çekiyor. Olayın detayları ve kazanın sebebi hakkındaki araştırmalar sürüyor.