Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu kritik mücadele, her iki takımın sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Maç öncesinde takım kadrolarında bazı eksiklikler bulunuyor.
Maç detayları
- Tarih: 28 Eylül 2024
- Saat: 19.00
- Stadyum: GAİN Park
- Hakem: Buğra Taşkınsoy
- Yan Hakemler: Canbaş Erbil, Murat Temel
- Kanal: beIn SPORTS 2
Takım eksiklikleri
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Çaykur Rizespor:
- Benhur Keser: Arka adale sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
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Alanyaspor:
- Sergio Duvan Cordova Lezama: Şüpheli durumda, oynayıp oynamayacağı belirsiz.
- Furkan Bayır: Darbeye bağlı sakatlığı nedeniyle maçta olmayacak.
Bu mücadele, iki takımın da sezon hedeflerine ulaşabilmesi adına kritik bir fırsat sunuyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı kaçırmamak için beIn SPORTS 2'de ekran başına geçmeyi unutmasın!
Editör: Aykut Akyürek