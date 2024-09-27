Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu kritik mücadele, her iki takımın sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Maç öncesinde takım kadrolarında bazı eksiklikler bulunuyor.

Maç detayları

Tarih: 28 Eylül 2024

Saat: 19.00

Stadyum: GAİN Park

Hakem: Buğra Taşkınsoy

Yan Hakemler: Canbaş Erbil, Murat Temel

Kanal: beIn SPORTS 2

Takım eksiklikleri

Çaykur Rizespor: Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benhur Keser: Arka adale sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Alanyaspor: Sergio Duvan Cordova Lezama: Şüpheli durumda, oynayıp oynamayacağı belirsiz. Furkan Bayır: Darbeye bağlı sakatlığı nedeniyle maçta olmayacak.



Bu mücadele, iki takımın da sezon hedeflerine ulaşabilmesi adına kritik bir fırsat sunuyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı kaçırmamak için beIn SPORTS 2'de ekran başına geçmeyi unutmasın!