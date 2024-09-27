Bundesliga'nın zirvesinde yer alan Bayern Münih, beşinci haftada Bayer Leverkusen’i ağırlıyor. Mücadele, Cumartesi günü saat 19.30'da Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak. Karşılaşma, beIN Sports Tod TV, Bein Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Son karşılaşmada Leverkusen üstünlük sağladı

Leverkusen, Bundesliga’da Bayern'e karşı oynadığı son maçı 3-0 kazanmayı başarmıştı. 2023/2024 sezonunun ilk maçında ise iki takım 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih, Leverkusen’e karşı son galibiyetini 30 Eylül 2022'de 4-0’lık net bir skorla elde etmişti.

Bayern Münih lider durumda

Bayern Münih, Bundesliga’da 12 puanla lider konumunda bulunuyor. Leverkusen ise 9 puanla Bayern’in hemen arkasından ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan bu maç, seyirciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.