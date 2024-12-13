Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı devam ederken, Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele, 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor’da çıkış arayışı

Fatih Tekke’nin istifasının ardından Sami Uğurlu yönetiminde sahaya çıkacak olan Alanyaspor, kümede kalma mücadelesinde kritik bir maça hazırlanıyor. Ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftar desteğini de arkasına alarak etkili bir oyun sergilemeyi ve üç puan almayı hedefliyor.

Gaziantep FK formda

Gaziantep FK, Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde başarılı bir sezon geçiriyor. Deplasman performansıyla dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, Alanya deplasmanında da puan ya da puanlar alarak haftayı kapatmak istiyor.

Maç öncesi notlar

Tarih: 14 Aralık Cumartesi

Saat: 19.00

Stad: Alanya Oba Stadyumu

Yayın: beIN Sports 1

İki takımın da kritik bir noktada olduğu bu mücadele, Süper Lig’de sıralamaları etkileyecek önemli maçlardan biri olacak. Teknik direktörlerin tercih edeceği taktikler ve sahaya çıkacak 11’ler merakla bekleniyor.