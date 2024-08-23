Süper Lig’de 3. hafta heyecanı başlıyor ve haftanın açılış maçı Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak. Alanya Oba Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta?

Alanyaspor ile Göztepe arasındaki karşılaşma, 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. Maç, Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın hakem kadrosu

Bu önemli karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek.

Süper Lig 3. hafta programı

haftanın diğer maçları ve programı ise şu şekilde:

23 Ağustos Cuma: 21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

24 Ağustos Cumartesi: 19.15 Net Global Sivasspor-İkass Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül) 21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

25 Ağustos Pazar: 19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan) 21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya) 21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

