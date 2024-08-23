Süper Lig’de 3. hafta heyecanı başlıyor ve haftanın açılış maçı Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak. Alanya Oba Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.
Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta?
Alanyaspor ile Göztepe arasındaki karşılaşma, 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. Maç, Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Maçın hakem kadrosu
Bu önemli karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek.
Süper Lig 3. hafta programı
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haftanın diğer maçları ve programı ise şu şekilde:
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23 Ağustos Cuma:
- 21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
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24 Ağustos Cumartesi:
- 19.15 Net Global Sivasspor-İkass Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
- 21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
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25 Ağustos Pazar:
- 19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
Editör: Sezin Türkyılmaz