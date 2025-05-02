Alanyaspor ile Kayserispor, 3 Mayıs Cumartesi günü karşılaşıyor. Süper Lig maçı Bein Sports 1 kanalından saat 16:00'da canlı yayınlanacak.
Alanyaspor Kayserispor maçı saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile Kayserispor, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.
Alanyaspor Kayserispor Maçı hangi kanalda?
Müsabaka, Bein Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Alanyaspor Kayserispor maçı Bein Sports 1 frekans ve platform bilgileri
Bein Sports 1 kanalı, aşağıdaki platformlardan izlenebilir:
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Digiturk: 77. kanal
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Kablo TV: 232. kanal
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Türksat Uydusu ve Bein Connect: Şifreli yayın
Alanyaspor Kayserispor maçı nerede oynanacak?
Karşılaşma, Antalya'da bulunan Gain Park Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ