Alanyaspor ile Kayserispor, 3 Mayıs Cumartesi günü karşılaşıyor. Süper Lig maçı Bein Sports 1 kanalından saat 16:00'da canlı yayınlanacak.

Alanyaspor Kayserispor maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile Kayserispor, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

Alanyaspor Kayserispor Maçı hangi kanalda?

Müsabaka, Bein Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Alanyaspor Kayserispor maçı Bein Sports 1 frekans ve platform bilgileri

Bein Sports 1 kanalı, aşağıdaki platformlardan izlenebilir:

Alanyaspor Kayserispor maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Antalya'da bulunan Gain Park Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ