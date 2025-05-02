Alaves Atletico Madrid maçı 3 Mayıs Cumartesi saat 15:00'te başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından yayınlanacak.

Alaves Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

İspanya La Liga'da haftanın önemli maçlarından biri olan Alaves - Atletico Madrid karşılaşması, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 15:00'te başlayacak.

Alaves Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma, Türkiye'de S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç yayınları şifreli platformlar üzerinden izlenebilecek.

Tuttur TV

Tuttur TV, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

S Sport Plus

S Sport Plus platformu üzerinden, mobil uygulama ve internet aracılığıyla abonelikle erişim sağlanabilir.

S Sport

S Sport kanalı;

Alaves Atletico Madrid maçı nerede oynanacak?

İki takımın karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak.

  • Tarih: 3 Mayıs 2025 Cumartesi

  • Saat: 15:00

  • Stat: Mendizorrotza Stadyumu

  • Yayın: S Sport, S Sport Plus, Tuttur TV (şifreli)

Kaynak: HABER MERKEZİ