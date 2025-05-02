Alaves Atletico Madrid maçı 3 Mayıs Cumartesi saat 15:00'te başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından yayınlanacak.
Alaves Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
İspanya La Liga'da haftanın önemli maçlarından biri olan Alaves - Atletico Madrid karşılaşması, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 15:00'te başlayacak.
Alaves Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma, Türkiye'de S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç yayınları şifreli platformlar üzerinden izlenebilecek.
Tuttur TV
Tuttur TV, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
S Sport Plus
S Sport Plus platformu üzerinden, mobil uygulama ve internet aracılığıyla abonelikle erişim sağlanabilir.
S Sport
S Sport kanalı;
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Kablo TV: 240. kanal
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Tivibu: 73. kanal
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Turkcell TV+: 77. kanal
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Vodafone TV: 11. kanal üzerinden izlenebilir.
Alaves Atletico Madrid maçı nerede oynanacak?
İki takımın karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak.
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Tarih: 3 Mayıs 2025 Cumartesi
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Saat: 15:00
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Stat: Mendizorrotza Stadyumu
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Yayın: S Sport, S Sport Plus, Tuttur TV (şifreli)