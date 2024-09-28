Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda sergilenen mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 1-0 geride bırakarak soyunma odasına gitti. Maçta yaşanan heyecan dolu anlar ve önemli dakikalar ise futbolseverler için unutulmaz bir deneyim sundu.

İlk yarının önemli anları

Maçın 18. dakikasında Alanyaspor, sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın ortasıyla pozisyona girdi. Ceza sahasında topla buluşan Cordova, etkili bir vuruş yapmasına rağmen top kalenin sağından az farkla dışarı gitti.

Rizespor'dan tepki

Çaykur Rizespor, 29. dakikada Zeqiri ile hızlı bir atak geliştirdi. Sol kanattan yapılan ortada Olawoyin, topa iyi bir şekilde dokundu fakat Lima, şutunu uzaklaştırarak takımını tehlikeden kurtardı.

Alanyaspor’un golü

İlk yarının en kritik anı ise 33. dakikada yaşandı. Alanyaspor, sağ kanattan Augusto ile hızlı bir atak geliştirdi. Ceza sahasına gönderilen pası iyi değerlendiren Janvier, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturarak durumu 1-0'a getirdi.