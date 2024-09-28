28 Eylül 2024 Cumartesi günü Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, evinde konuk ettiği rakibine karşı etkileyici bir futbol sergiledi. İlk yarıda 3-1'lik sonuçla sahadan ayrılan sarı kırmızılı ekip, özellikle Victor Osimhen’in performansıyla dikkat çekti.

İlk yarıda Galatasaray'ın etkili performansı

Galatasaray, maçın başından itibaren rakip üzerinde baskı kurarak oyuna hızlı başladı. İlk golü, 20. dakikada Victor Osimhen’in ayağından bulan sarı kırmızılılar, bu golle moral buldu.

Victor Osimhen iki golle parladı

Osimhen, 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Bu gol, Galatasaray'ın ilk yarıdaki üstünlüğünü pekiştirdi. Osimhen’in formu, takım arkadaşları tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Mauro Icardi'nin katkısı

Galatasaray, 34. dakikada Mauro Icardi'nin etkili şutu ile farkı üçe çıkardı ve durumu 3-0 yaptı. Icardi’nin soğukkanlılığı, takımının avantajını artırarak rakip savunmayı zorlama konusunda önemli bir rol oynadı.

Mamadou Fall'dan şık gol

İlk yarının sonlarına doğru, 44. dakikada Mamadou Fall, harika bir şutla durumu 3-1'e getirdi. Bu gol, ilk yarının sona ermesi öncesinde takımına moral kaynağı oldu.