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Kopenhag vs Aarhus maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Kopenhag vs Aarhus maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Bein Sports 1 kanalı, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal ile Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Alanyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Alanyaspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Samsunspor maçı, Bein Sports 1 kanalından saat 20:00'de canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka Antalya'da, Gain Park Stadyumu'nda oynanacak.

Alanyaspor ile Samsunspor, 21 Nisan 2025'te Trendyol Süper Lig'de karşılaşıyor. Maç, Bein Sports 1 kanalında saat 20:00'de canlı yayınlanacak.

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