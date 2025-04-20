Alanyaspor ile Samsunspor, 21 Nisan 2025'te Trendyol Süper Lig'de karşılaşıyor. Maç, Bein Sports 1 kanalında saat 20:00'de canlı yayınlanacak.
Alanyaspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Samsunspor maçı, Bein Sports 1 kanalından saat 20:00'de canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka Antalya'da, Gain Park Stadyumu'nda oynanacak.
Alanyaspor - Samsunspor maçı yayın bilgileri
21 Nisan Pazartesi günü Alanyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Alanyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
Bein Sports 1 frekans ve platform bilgileri
Bein Sports 1 kanalı, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal ile Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
21 Nisan Pazartesi günü Alanyaspor - Samsunspor maçı nerede ve saat kaçta?
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Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi
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Başlama Saati: 20:00
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Stadyum: Gain Park Stadyumu (Antalya)