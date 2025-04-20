Iğdırspor ile Sakaryaspor, 21 Nisan 2025'te Trendyol 1. Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 20:00'de Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Iğdırspor - Sakaryaspor maçı yayın bilgileri

21 Nisan Pazartesi günü Iğdırspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda?

Iğdırspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşması, Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Bein Sports 2 frekans ve platform bilgileri

Bein Sports 2 kanalı, Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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TRT Spor frekans ve platform Bilgileri

TRT Spor kanalı, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz izlenebilmektedir.

21 Nisan Pazartesi günü Iğdırspor - Sakaryaspor maçı nerede ve saat kaçta?

  • Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi

  • Başlama Saati: 20:00

  • Stadyum: Iğdır Şehir Stadyumu (Iğdır)

Kaynak: HABER MERKEZİ