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Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

TRT Spor kanalı, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz izlenebilmektedir.

Girona vs Real Betis maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Girona vs Real Betis maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Bein Sports 2 kanalı, Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Iğdırspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşması, Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Iğdırspor ile Sakaryaspor, 21 Nisan 2025'te Trendyol 1. Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 20:00'de Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

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