İstanbul, 22 Ağustos 2024, küresel tahıl, yem ve makarna proses teknolojileri liderlerinden Alapala ve stratejik iş ortağı Satake Corporation, Kansas State Üniversitesi Global Tahıl ve Gıda İnovasyon Merkezi’ne Henry Simon laboratuvar vals makinelerini teslim etti. Bu adım, üniversitenin tahıl ve gıda bilimlerinde yapacağı araştırma ve uygulamalı eğitim çalışmalarına büyük katkı sağlayacak.

Yenilikçi teknolojiler küresel eğitim için kullanılacak

Alapala CEO’su Görkem Alapala, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu proje, tahıl prosesleri alanındaki yenilikçi teknolojilerimizi küresel ölçekte eğitime ve araştırmaya katkıda bulunacak şekilde kullanma amacımızın bir parçasıdır. Kansas State Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle sektörün geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Eğitim ve araştırma merkezi olarak global tahıl ve gıda inovasyon merkezi

Alapala, üniversitenin Global Tahıl ve Gıda İnovasyon Merkezi'nin, tahıl proses teknolojileri alanında araştırma ve eğitim için kritik bir merkez olacağını belirtti. "Bu tür projelerle sektördeki yenilikçi gelişmeleri desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gelecekteki iş birliklerine açık

Projenin başarısına katkıda bulunan ekiplere teşekkür eden Görkem Alapala, "Gıda proses teknolojileri alanında yeni iş birlikleri için heyecan duyuyoruz. Gelecekte bu tür projelerde yer almayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu iş birlikleri, sektör bilgimizi ve deneyimlerimizi küresel çapta paylaşma fırsatı sunuyor. Önümüzdeki dönemde de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu önemli adım, hem Alapala’nın hem de Kansas State Üniversitesi'nin gıda teknolojileri alanındaki araştırma ve eğitim kapasitesini artıracak. Sektördeki yenilikler ve iş birlikleri, global gıda teknolojilerinde geleceğin şekillendirilmesine katkıda bulunacak.