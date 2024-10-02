Alaşehir Belediyesi, öğrenciler için başlattığı uygun fiyatlı öğlen yemeği hizmetiyle hem öğrencilerden hem velilerden büyük takdir topladı.

Öğrencilere uygun fiyatlı yemek imkânı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye, öğrencilere yönelik başlattığı öğlen yemeği hizmeti ile büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Alaşehir Kongre Parkı'nda her gün tabldot usulü 4 çeşit yemek, sadece 80 TL karşılığında öğrencilere sunuluyor. Öğrenciler, okul kartlarını göstererek bu hizmetten hafta içi her gün yararlanabiliyor.

Başkan Öküzcüoğlu'ndan destek mesajı

Uygulamanın ilk gününde Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da öğrencilerle buluşarak ilk yemeği kendisi servis etti. Başkan Öküzcüoğlu, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Sağlıklı beslenmeleri için diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan menülerle her hafta farklı lezzetler sunacağız" dedi. Projenin sloganı olan "Öğrencilerimize sahip çıkıyoruz" ile de bu girişimin önemine dikkat çekildi.

Hem öğrenciler hem veliler memnun

Yemekten yararlanan öğrenciler ve velileri, uygulamanın aile bütçelerine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Bir öğrenci, "Dışarıda bir tost 80 TL. Burada 4 çeşit, güvenli ve temiz yemek yiyoruz, bu büyük bir fırsat" diyerek memnuniyetini belirtti. Bir veli ise "Dışarıda sadece patates cipsine 100 TL isteniyor. Burada ise çorbası, ana yemeği ve meyvesiyle dört dörtlük bir menü sunuluyor" dedi.