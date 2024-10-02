Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 3 Ekim 2024 günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!

Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kankalı Ege TV'nin 3 Ekim 2024 Perşembe günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:

07.30 - Belgesel

08.00 - EGE’den Günaydın (Canlı, Esin Sayın)

09.00 -

09.05 -

10.00 - İş Dünyasında Ekonomi’ye Yön Verenler (Bant, Can Çiriçoğlu)

11.00 - EGE Haber (Esin Sayın)

11.05 - Magazin Ekspres (Bant)

12.00 - EGE Haber (Esin Sayın)

12.10 - Reçete (Canlı, Derya Tuna)

13.00 - Günortası Haber (Haber+Ekonomi+Spor)

15.00 - EGE Haber (Esin Sayın)

16.00 - EGE Haber

16.10 - EGE’de Emniyetteyiz (Canlı)

17.00 - EGE Haber

17.10 - İbrahim Paker ile Yeni Gündem (Canlı)

18.00 - Sektör Ege (Bant)

19.00 - EGE Haber Turu (Spot Haber)

20.30 - Ana Haber

21.00 - EGE’nin Başkanları (Bant ve Canlı)