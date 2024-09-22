Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kaza, sepetli motosikletin rampada devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Olay, Bahadır Mahallesi'nden Bahçeli Mahallesi'ne seyir halinde olan motosikletin devrilmesiyle gerçekleşti.

Olayın gelişimi

Kaza, 47 yaşındaki sürücü Yaşar Mutlu'nun yönetimindeki 45 Z 0357 plakalı sepetli motosikletin rampayı çıkarken devrilmesi sonucu meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet şarampole uçtu.

Hayatını kaybeden ve yaralılar

Kazanın hemen ardından olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, motosikletin altında kalan 65 yaşındaki Ali Baştürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Baştürk’ün eşi 63 yaşındaki Meryem Baştürk ve sürücü Yaşar Mutlu yaralanarak Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Ali Baştürk’ün 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.