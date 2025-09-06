Alaşehir’de düzenlenen törenle Kent Lokantası ve Halk Mandıra, vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış, 5 Eylül Alaşehir’in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Törene CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Vatandaşlarımızın Yanındayız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, açılışın anlamına dikkat çekerek sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaptı:

“Bugün, halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak örnek projelerimizin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kent Lokantaları, Türkiye’de değişen belediyecilik anlayışının en önemli sembollerinden biridir. Vatandaşlarımızın ekonomik zorluklar yaşadığı bu dönemde, herkesin uygun fiyatlarla sağlıklı ve doyurucu yemek yiyebilmesi bizim için büyük bir mutluluktur. Amacımız hiçbir zaman esnafımıza rakip olmak değil, aksine halkımızın yanında olmaktır.”

Başkan Dutlulu, Kent Lokantası projesinin Alaşehir Belediyesi ile güçlü bir iş birliğiyle hayata geçtiğini belirterek, “Gıdaları biz temin edeceğiz, yemekleri ise Alaşehir Belediyemiz hazırlayacak. İki belediye el ele vererek halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Halk Mandıra ve Halk Et ile Tarıma Destek

Açılış kapsamında Halk Mandıra ve Halk Et hizmetlerinin de başlatıldığını açıklayan Başkan Dutlulu, bu projelerin üreticiye ve tüketiciye aynı anda fayda sağladığını belirtti:

“Bu projeler kimseyi zengin etmek için değil, halkın temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak için hayata geçirildi. Halk Et ile üreticilerimize ve kooperatiflerimize destek olmayı hedefliyoruz. Böylece hem tarımın güçlenmesine katkı sağlayacağız hem de vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlayacağız.”

“Kooperatifçilikle Birlikte Kalkınacağız”

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise konuşmasında, Alaşehir’in kurtuluş gününde böyle bir açılış yapmaktan gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız, Kent Lokantamızda yalnızca 50 TL gibi uygun bir ücretle yemek yiyebilecek. Halk Mandıra ile kooperatif ürünlerinin halka doğrudan ulaşmasını sağlayacağız. Amacımız esnafa zarar vermek değil, birlikte büyümek ve kalkınma modelimizi kooperatifçilikle güçlendirmek. Bu projelerin hayata geçirilmesinde büyük destek sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyoruz.”

İlk Yemek ve İlk Satış Başkanlardan

Açılış töreninde Başkan Besim Dutlulu ve Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, Kent Lokantası’nda ilk yemekleri vatandaşlara kendi elleriyle ikram etti. Daha sonra Halk Mandıra’nın açılışını gerçekleştiren Dutlulu ve Öküzcüoğlu, ilk satışı yaparak projeyi resmen başlattı.

Halk Mandıra’daki ilk alışverişi ise CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın yaptı.

Yeni açılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın, Alaşehir’de sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerinden biri olarak vatandaşlara uzun yıllar hizmet vermesi hedefleniyor.