Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi, Ankara-İzmir hızlı tren hattına eklenecek yeni bir durakla ulaşımda önemli bir avantaj elde edecek. Müjdeli haberi AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Mehmet Işık duyurdu.

İlçede yapımı devam eden hızlı tren hattının Dumlupınar sınırları içerisinde durak alacağını belirten Işık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ankara-İzmir hızlı tren hattının ilçemizden geçen bölümüne bir durak yapılması için yoğun girişimlerde bulunduk. Taleplerimizi AK Parti Kütahya İl Başkanımız Ceyda Çetin Erenler, milletvekillerimiz Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın uygun görüşü ve Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile bu proje resmen onaylandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu önemli hizmetin ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Dumlupınar’a yapılacak hızlı tren durağının, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Proje tamamlandığında Dumlupınar, Ankara ve İzmir arasında hızlı trenle ulaşımın sağlanacağı stratejik duraklardan biri haline gelecek.