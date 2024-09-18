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Gözaltına alınan N.D., emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Burada tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Yenimahalle Mahallesi’nde gerçekleştirilen aramada, 48 yaşındaki N.D.’nin ikametinde toplam 604 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu hapların uyuşturucu niteliğinde olduğu belirlendi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyon da, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Alaşehir Büro Amirliği, bölgede gerçekleştirdiği sokak çalışmalarında önemli bir başarıya imza attı.

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