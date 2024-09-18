Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Alaşehir Büro Amirliği, bölgede gerçekleştirdiği sokak çalışmalarında önemli bir başarıya imza attı.
Narkotik operasyonu
Yenimahalle Mahallesi’nde gerçekleştirilen aramada, 48 yaşındaki N.D.’nin ikametinde toplam 604 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu hapların uyuşturucu niteliğinde olduğu belirlendi.
Adli süreç başladı
Gözaltına alınan N.D., emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Burada tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA