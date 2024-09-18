İstanbul'da İsrail istihbarat servisine casusluk yaptığı iddia edilen 57 sanıklı davada mahkeme kararı açıklandı. Mahkeme, iki sanığa 8 yıl 4 ay, 35 sanığa ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Duruşma sonuçlandı

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye'de yaşayan Filistinli aktivistlere yönelik eylem hazırlığında olduğu öne sürülen sanıkların yargılandığı davada kararını verdi. Ahmet Koray Özgürün ve Alperen Erkut isimli sanıklar, "yasaklanan bilgilerin casusluk amacıyla temin edilmesi" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diğer sanıklar için hapis cezaları

Diğer 35 sanık ise aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Bu kişilere yönelik yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulandı. Ayrıca, 19 sanığın suçlamalardan beraatına karar verildi.

İddianamenin detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İsrail istihbaratının internet tabanlı mobil uygulamalar aracılığıyla uzaktan operasyon ekibi oluşturduğu belirtildi. İddianamede, operasyonda Telegram ve WhatsApp gibi uygulamaların kullanıldığı, sanıkların sahadaki hedeflere yönelik taktik bazlı işler gerçekleştirdikleri aktarıldı.

İddianameye göre, sanıklar, operasyonel süreçleri yürütmek için çeşitli yöntemlerle irtibat kurmuş ve maddi kazanç sağlamayı hedeflemiştir. Hazırlanan iddianamede, sanıkların 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.