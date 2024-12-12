Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve Manisa'nın tarihi zenginliklerini tanıtmak amacıyla başlattığı ‘Adım Adım Manisa’ projesini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Alaşehir’den gelen 86 kişilik kadın kafilesi, Manisa'daki önemli kültürel ve tarihi yerleri ziyaret etti.

Tarihi mekânlar keşfedildi

Büyükşehir görevlileri, Alaşehirli kadınları Manisa'nın tarihi simgelerinden biri olan Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde karşıladı ve onlara kahvaltı ikram etti. Ardından, geziye Tıp Tarihi Müzesi ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin yapıldığı Hafsa Sultan Camii ile başlandı. Gezi programında ayrıca, Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii de yer aldı.

Eşsiz manzaralar ve müzeler

Alaşehirli kadınlar, şehrin eşsiz manzarasını görmek için Mevlevihane’yi ziyaret ederken, Ağlayan Kaya ve Dioramik Mesir Müzesi de gezinin popüler durakları oldu. Masal Parkı ve Şehzadeler Parkı’ndaki minyatür eserler de katılımcıların ilgisini çekti. Öğleden sonraki programda ise Osmanlı Müzesi ve İrfan Meclisi gezildi. Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, gezinin son noktalarıydı.

Kadınların gezi hakkındaki düşünceleri

Alaşehirli kadınlar, gezinin kendilerine büyük fayda sağladığını belirtti. Işıklar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hatice Yılmaz, “Biz kadınlar, köylerimizde çiftçilik yaptığımız için genellikle dışarı çıkamıyoruz. Bu geziler sayesinde bilgileniyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz” dedi.

Emine Işıkveren ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Manisa’da doğup büyümemize rağmen bu kadar güzel yerleri gezme fırsatı bulamamıştık. Ağlayan Kaya’dan çok etkilendik” ifadelerini kullandı.

Sosyal katılım ve kültürel zenginlikler

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, hem kadınların sosyal hayata katılımını desteklerken hem de kentin tarihi mirasını tanıtmak amacıyla büyük bir fırsat sundu. Alaşehirli kadınlar, bu keyifli ve öğretici gezi sayesinde Manisa'nın kültürel çeşitliliğini ve tarihi değerlerini yakından keşfetme şansı buldu