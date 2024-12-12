Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de ticaret ve gümrük işlemlerinde devrim niteliğinde değişiklikler yapacaklarını duyurdu. 2025 yılı itibarıyla, şirket kuruluşları ve gümrük işlemleri tamamen dijital ortamda gerçekleştirilebilecek.

Şirket kuruluşlarında elektronik dönem başlıyor

Bakan Bolat, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yürütülen şirket kuruluş süreçlerinin 2025 yılında tamamen dijital hale geleceğini açıkladı. Ödemeler de elektronik ortamda yapılabilecek. Girişimciler, elektronik veya mobil imza kullanarak evlerinden şirketlerini kurabilecek. MERSİS Mobil uygulaması ile şirket bilgilerinde değişiklik işlemleri de kolaylıkla yapılabilecek.

Gümrük hizmetlerinde dijitalleşme

Türkiye’nin vergi gelirlerinin %23,7’sinin elde edildiği gümrüklerde, dijital dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bolat, 2023’ün ilk 10 ayında milyonlarca araç, konteyner ve yolcunun işleminin gerçekleştirildiğini belirtti. "Kağıtsız Gümrük Projesi", "Liman Tek Pencere" ve "Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi" gibi yenilikçi uygulamalarla gümrük işlemleri sade ve şeffaf hale getiriliyor.

Yeni nesil gümrük uygulamaları

Bakan Bolat, "BİLGE Gümrük Platformu" ile tüm elektronik gümrük işlemlerini tek bir sistemde toplayacaklarını duyurdu. Yapay zeka ve OCR teknolojilerinin kullanıldığı pilot uygulamalar, Esenboğa Gümrük İdaresi ve diğer bölgelerde başlatıldı. Hava yolu işlemlerini dijitalleştiren projeler de hayata geçiriliyor.

2025 hedefi: Tam dijitalleşme

Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü bu projelerle ticari işlemler daha hızlı, kolay ve şeffaf hale gelecek. Dijitalleşme sayesinde, hem girişimciler hem de ticaretle uğraşan tüm taraflar zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak.