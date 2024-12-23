Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, hafta sonu İzmir'de düzenlenen sanat gezisinde dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini inceledi. 13 öğrenci ve velinin katıldığı etkinlik, sanatın farklı dönemleri hakkında derinlemesine bilgi edinmelerine ve estetik anlayışlarını geliştirmelerine olanak sağladı.

Sanatla buluşan öğrenciler

Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Görsel Sanatlar öğretmenlerinin de desteğiyle, İzmir Kültürpark’ta Pablo Picasso ve Andy Warhol’un eserlerinin sergilendiği etkinliği ziyaret etti. Öğrenciler, modern sanatın temelini atan Picasso ve pop art akımının öncüsü Warhol’un eserleriyle tanışma fırsatı buldu. Aynı gün, Arkas Sanat Merkezi’nde Joan Miró’nun renkli ve özgün dünyasına da adım attılar.

Öğrenciler ve veliler birlikte keşfe çıktı

Geziye, öğrenci velisi Recep Tok’un organizasyonu ve öğretmenlerin desteğiyle, 13 öğrenci ve velisi katıldı. Tok, yaptığı açıklamada etkinliğin öğrenciler için ilham verici ve eğitici bir deneyim olduğunu vurgulayarak, sanatçıların eserlerinin öğrencilerin sanata olan ilgisini artıracağını belirtti.

Canlı performans ve yaratıcılık

Sergi gezisinin ardından, öğrenciler beğendikleri eserleri seçerek canlı performansla kendi yorumlarını katarak çizimler yaptılar. Bu süreçte veliler de çocuklarına destek vererek etkinliği daha anlamlı hale getirdi. Öğrenciler, hayal güçlerini eserlerine katarak sanata olan bakış açılarını genişletti.