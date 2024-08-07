Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm üreticileri ve alıcıları arasındaki ticaret ilişkilerini güvence altına almak amacıyla Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Ürün Alım Taahhüt Sözleşmesi" hazırlandı. Bu sözleşme sayesinde, hem üreticiler hem de üzüm işletmeleri daha güvenli bir alışveriş yapma imkânına sahip olacak.

Güvenli ticaret için sözleşme

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, üzüm üreticileri ile alıcıları arasındaki ticaretin daha güvenli ve sorunsuz gerçekleşmesi için "Ürün Alım Taahhüt Sözleşmesi" hazırladı. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Seyhan, bu sözleşmenin hem bağ sahiplerini hem de tüccar firmaları yasalar önünde koruma altına aldığını belirtti.

Sözlü anlaşmaların sorunları

Başkan Seyhan, üzüm ticaretinin geleneksel olarak sözlü anlaşmalarla yapıldığını ve bu durumun sıklıkla itilaflara yol açtığını ifade etti. Seyhan, "Bağ sahipleri ile tüccar firmalar arasında yapılan sözlü anlaşmalar, hasat zamanı, ilaçlama durumu ve doğal afetler gibi konularda belirsizlikler içeriyor. Bu nedenle, sürekli olarak anlaşmazlıklar yaşanıyor" dedi.

Yazılı sözleşmenin avantajları

Yeni hazırlanan yazılı sözleşme, tüm anlaşmaların yazılı metne dayandırılmasını sağlayarak hem üreticileri hem de tüccarları koruyor. Seyhan, "Bu sözleşme, tarafların karşılıklı taahhütlerini yerine getirebilmeleri ve memnuniyetin sağlanması için resmi bir belge niteliği taşıyor. Artık çiftçilerimiz ve alıcılarımız, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde değil, yazılı ve hukuki teminat altında alışveriş yapabilecekler" dedi.

Ücretsiz erişim imkanı

Hazırlanan sözleşme, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın web sitesinde ücretsiz olarak yayımlandı. Üreticiler ve alıcılar, ihtiyaç duyduklarında bu sözleşmeyi indirip kullanabilecekler. Seyhan, "Bu sözleşme, çiftçilerimizin ve tüccarlarımızın ticaretlerini daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.