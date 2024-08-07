Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan, yerli denizcilik sistemlerinin geliştirilmesi için önemli bir adım attı. Aselsan, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (HKTM) 12 milyon 602 bin 45,67 euro değerinde bir sipariş verdi. Bu sipariş, daha önce prototip çalışmaları tamamlanan kritik bir denizcilik sisteminin yerlileştirilmesine yönelik olacak.

Projenin detayları:

Sipariş Tutarı: 12.602.045,67 Euro

12.602.045,67 Euro Teslimat Tarihleri: İlk teslimatlar 2025 Ocak ayında başlayacak ve 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

İlk teslimatlar 2025 Ocak ayında başlayacak ve 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Amaç: Önemli bir denizcilik sisteminin yerlileştirilmesi ve ülkemizin orta-yüksek teknoloji alanındaki çalışmalarına katkı sağlanması.

Hidropar'dan açıklama:

Hidropar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, Aselsan ile daha önce prototip çalışmalarını tamamladıkları önemli bir denizcilik sisteminin yerlileştirilmesine yönelik 12,6 milyon euroluk sipariş aldıklarını duyurdu. Şirket, ülkemiz için önem arz eden orta-yüksek teknoloji alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Aselsan ve Hidropar iş birliği:

Aselsan ve Hidropar arasındaki bu iş birliği, Türkiye'nin savunma sanayindeki yerlilik oranını artırma hedefiyle uyumlu. Proje, hem yerli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak hem de ülkemizin denizcilik alanındaki yeteneklerini güçlendirecek.

Bu önemli sipariş, Hidropar'ın gelecekteki büyüme potansiyelini ve savunma sanayindeki yerini güçlendirebilir. Aselsan ile yapılan iş birliği, şirketin daha büyük projelere imza atmasının da önünü açabilir.