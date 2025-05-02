2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin ikonik yapımları arasında yer alan Sihirli Annem, 22 yıl sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz adlı film, 30 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

Sihirli Annem Filmi 30 Mayıs’ta vizyona giriyor

Poll Films yapımcılığında çekilen ve yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği film, hem nostalji hem de yeni bir hikâye sunmayı amaçlıyor. Filmin başrollerinde, dizinin orijinal kadrosu olan İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner yer alıyor.

Kadroya yeni isimler dâhil oldu

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmine, sevilen oyuncular Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta da katıldı. Kutsi, filmde “Dudu Peri”nin kardeşi “Gogo” karakterini canlandırırken; Evrim Akın “Doğum Perisi”, Ahmet Kayakesen “Sunucu”, Gamze Karta ise “Akaşa” karakterine hayat veriyor.

Nostalji ile fantastik kurgu buluşuyor

Film, eski izleyicilere çocukluklarını hatırlatırken, yeni nesil izleyicilere de sihirli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Fantastik unsurlar, aile yapısı ve eğlenceli anlatımıyla öne çıkan yapım, hem yetişkinlerin hem çocukların ilgisini çekmeye hazırlanıyor.