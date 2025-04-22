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S Sport Plus Yayın Bilgileri: S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak hizmet veriyor. Platforma, ilgili numaralı kanallar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Yayın şifreli platform üzerinden gerçekleştirilecek ve şifresiz izlenemeyecek.

Alaves ile Real Sociedad arasında oynanacak İspanya La Liga mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati 22.30 olarak duyuruldu.

İspanya La Liga’da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Alaves ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.

Mersin BB-Adana Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mersin BB-Adana Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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