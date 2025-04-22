23 Nisan Çarşamba günü oynanacak Alaves-Real Sociedad maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 22.30’da başlayacak.
Alaves-Real Sociedad Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? (23 Nisan 2025)
İspanya La Liga’da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Alaves ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.
Alaves-Real Sociedad maçı yayın bilgileri
Alaves ile Real Sociedad arasında oynanacak İspanya La Liga mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati 22.30 olarak duyuruldu.
Yayın şifreli platform üzerinden gerçekleştirilecek ve şifresiz izlenemeyecek.
Alaves-Real Sociedad maçı yayın platformu ve frekans bilgileri
S Sport Plus Yayın Bilgileri:
S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak hizmet veriyor. Platforma, ilgili numaralı kanallar üzerinden erişim sağlanabiliyor.
Alaves-Real Sociedad maçı nerede ve ne zaman oynanacak?
İki ekip arasındaki İspanya La Liga karşılaşması, Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak. Maç, 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.30’da başlayacak.