23 Nisan Çarşamba günü oynanacak Getafe-Real Madrid maçı Tuttur TV, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç 22.30'da başlayacak.

Getafe-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? (23 Nisan 2025)

İspanya La Liga’da heyecan devam ediyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Getafe ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Getafe-Real Madrid maçı yayın bilgileri

Oynanacak Getafe-Real Madrid mücadelesi, Tuttur TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 22.30 olarak duyuruldu.

Karşılaşmanın şifreli platformlar üzerinden izlenebileceği, yayının şifresiz olmayacağı belirtildi.

Getafe-Real Madrid maçı yayın platformları ve frekans bilgileri

Tuttur TV Yayın Bilgileri:

Tuttur TV, Türksat uydusu üzerinden ve İddaa numaralı kanallar aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor.

S Sport Plus Yayın Bilgileri:

S Sport Plus, internet üzerinden ve numaralı kanallar ile Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak yayın yapıyor.

S Sport Yayın Bilgileri:

S Sport; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli izlenebiliyor.

Getafe-Real Madrid maçı nerede ve Ne zaman oynanacak?

Getafe ile Real Madrid arasında oynanacak İspanya La Liga karşılaşması, Madrid'deki Coliseum Alfonso Pérez Stadyumu'nda gerçekleşecek. Mücadele 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.30’da başlayacak.