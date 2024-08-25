Dünyanın en büyük fizikçisi olarak bilinen Albert Einstein'ın beyni, ölümünden sonra çalındı ve yıllarca kimsenin haberi olmadı. Einstein, 1955 yılında öldüğünde, vasiyeti üzerine cesedi yakıldı. Ancak, otopsiyi gerçekleştiren patolog Dr. Thomas Stoltz Harvey, Einstein'ın beynini ailesinin izni olmadan çıkardı.

Dr. Harvey, Einstein'ın beyin dokusunu, ünlü bilim insanının olağanüstü zekasını açıklayabilecek anatomik farklılıkları bulmak amacıyla inceledi. Beynin çıkarılması ve saklanması, 1970'lerin ortalarına kadar büyük ölçüde bilinmiyordu. Bu süreçte, beyin örnekleri çeşitli araştırmalara gönderildi ve Einstein ailesi bu durumdan geç haberdar oldu.

1998'de, Dr. Harvey, elinde tuttuğu beyin parçalarının büyük bir kısmını, 1955'te Einstein'ın otopsisini gerçekleştiren Dr. Michael Rosbash'a geri verdi. Kalan örnekler ise Maryland'deki Ulusal Sağlık ve Tıp Müzesi'ne bağışlandı.

Einstein'ın beyninin izinsiz olarak alınması ve yıllarca saklanması, etik soruları gündeme getirdi ve geniş çapta tartışmalara yol açtı.