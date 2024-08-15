Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) cevap kağıtları ve aday yanıtlarını erişime sundu.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına yönelik adayların cevap kağıtları, optik okuyucular tarafından okunan işaretlemeler ve doğru cevaplar yayımlandı. Adaylar, cevap kağıtlarına ve değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecekler.

Cevap kağıtlarına giriş, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile yapılabiliyor ve bu erişim imkanı, 10 gün süresince geçerli olacak.