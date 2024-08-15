Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi Karşıyaka'nın 26 yıllık isim sponsoru Pınar sponsorluktan ayrılırken, yönetimin kısa sürede önemli firmalarla imza aşamasına geldiği öğrenildi. Süper Lig'in en köklü kulüplerinden olan Karşıyaka'da sezon öncesi transferler yapılıp çok iddialı bir kadro oluşturduktan sonra yaşanan gelişme camiada şok etkisi yaratırken, görüşmelerden sonuç alamayan yönetim acil arayışa geçti.

Karşıyaka Spor Kulübü, Pınar ile yapılan sponsorluk anlaşmasının bitimiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Uzun yıllardır Karşıyaka Spor Kulübü’ne her anlamda paha biçilemeyecek kadar destek sağlayan, özellikle basketbolda Türkiye’nin sayılı birlikteliklerinden birine imza attığımız Yaşar Holding ve Pınar markası, isim hakkı sponsorluğundan çekileceğini belirtmiştir.

Başantrenörümüz Ufuk Sarıca’nın bildirimleri ışığında 2024-2025 sezonu için dört dörtlük bir takım kurma hedefiyle yola çıktık. Bu noktada altı yabancı oyuncu transferimiz ile birlikte yerli rotasyonumuz çok iyi bir şekilde tamamlandı.

Hedefleri olan, basketbol kültürümüze yakışır bir takım oluşturmuşken, böyle bir tarihte bu haber ile karşılaşmak, camiamızı derinden üzmüştür.

Karşıyaka Spor Kulübü’nün kapısı her zaman Yaşar Ailesi’ne açıktır. Bunun aksi hiçbir zaman, hiçbir şart altında düşünülemez.

Bununla birlikte; sorumluluklarımız gereği, Yönetim Kurulu olarak bu zor şartlarda hızlı aksiyon almamızın elzem olması sebebiyle yeni sponsor arayışına girilmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur."

Farklı firmalarla anlaşma aşamasında

Kulübe yeni reklam destekleri sağlamak için daha önce temaslarda bulunan Başkan İlker Ergüllü ve basketbol şubesini yöneten camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu'nun, Pınar'ın ayrıldığı isim sponsorluğu konusunda ligde ve Avrupa arenası için farklı firmalarla anlaşma aşamasında oldukları belirtildi. Karşıyaka, yıllardır basketbola isim ve reklam veren Pınar'ın ayrıldığı takımın forma göğüs, sırt reklamı, salon ledleri ve saha içi reklamları için de görüşmeler yürütüyor. Daha önce Pınar'dan alınan kulübün gıda ve su ihtiyacı için su sponsoruyla anlaşan yeşil-kırmızılılar, basketbolda her yıl sponsora verilen salondaki 200 adet kombineyi de değerlendirecek.