Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.

28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ALES/2 sınavına ait değerlendirme süreci, ÖSYM tarafından tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve sınav başvurusunda kullandıkları şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.