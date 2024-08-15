Manisa'nın Soma ilçesinde, Anadolu Birlik Holdinge ait olan Soma Termik Santrali'nin işçileri, çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyerek oturma eylemi yaptı.

Termik santralde çalışan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası üyesi bir grup işçi, mesai saati sonrası iş yeri önünde toplandı. Oturma eylemi başlatan işçilere, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da destek verdi.

Sendikanın Soma Şubesi Başkanı Mustafa Girginler, işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Enflasyondan dolayı çalışma şartlarımız ağırlaştı ve hem de ekonomik yönden zarara uğradık. İşverenden ek protokol talebinde bulunduk" dedi.

"Sendikalı çalışanlara iyileştirme yapılmadı"

Sendikanın Soma Şubesi Başkanı Mustafa Girginler, gazetecilere yaptığı açıklamada, taleplerinin çözümüne kadar başlattıkları eylemin devam edeceğini belirtti.

Üyelerin enflasyon karşısında ezilmemesini istediklerini kaydeden Girginler, "Yan haklarımızın tam ödenmemesinin yanı sıra holding bünyesinde sendikasız herkese iyileştirme yapıldı, fakat bizim talebimiz olduğu hâlde sendikalı çalışanlara iyileştirme yapılmadı" diye konuştu.

Belediye Başkanı Okur da emeğin ve emekçinin yanında olduklarını dile getirdi.

İşçiler, yarım saatlik oturma eyleminin ardından mesailerine döndü.

Soma Termik Santrali'ne 13,5 milyon lira teşvik verilmişti

Devlet tarafından kurulup işletilen Soma Termik Santrali, özelleştirme programı kapsamında 2015 yılında Anadolu Birlik Holdingin Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satıldı.

Çevre yatırımlarını yapmayan santrallerin faaliyet süresini uzatmak için 2019’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) sunduğu yasa taslağı TBMM’de kabul edilmiş ve akabinde yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmişti.

Altı üniteli Soma Termik Santrali’nin dört ünitesi bu süreçte baca gazı kükürt giderim tesisi, filtre sistemleri ve sera gazı salımıyla ilgili çevre yatırımlarını yapmadığı için kapatıldı.

2020’de altı ay kapalı kalan santral Geçici Faaliyet Belgesi ile yeniden çalışmaya başladı.

Kapalı kaldığı süre boyunca da santrale Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından 13,5 milyon lira kapasite kullanım mekanizması teşviki verildi.