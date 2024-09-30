Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yoğun çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Hava desteği artırıldı, çalışmalar sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Serinyayla Mahallesi'nde dün saat 14.40 sularında başlayan orman yangını, bölgedeki ekipleri harekete geçirdi. Yangının ihbar edilmesinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarında 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi aktif rol alıyor. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek sağlıyor.

Sabah saatlerinde hava araçlarının sayısı artırılarak yangına müdahale güçlendirildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangının, kısa sürede kontrol altına alınması hedefleniyor.