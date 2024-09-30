İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik düzenlediği hava saldırısı, petrol piyasalarını derinden etkiledi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen bu saldırının ardından, Brent petrol fiyatları yüzde 0,4 artışla 72 dolara kadar çıktı. ABD ham petrolü ise 67,5 dolara yükseldi. Orta Doğu’daki bu gelişme, bölgedeki çatışmaların küresel enerji piyasalarına olan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Orta Doğu'da artan gerginlik ve petrol fiyatları

Nasrallah’ın öldürülmesi, Orta Doğu’daki jeopolitik riskleri yeniden tırmandırdı. İsrail jetlerinin ayrıca İran destekli Husi isyancılarının saldırılarının ardından Yemen’deki hedefleri bombalaması, bölgedeki gerginliği artırdı. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarında ani dalgalanmalara yol açarken, Orta Doğu'daki gerginliklerin enerji arzını ne şekilde etkileyeceği konusunda endişeler artıyor.

Petrol Fiyatları Yükseliyor Brent petrol fiyatları yüzde 0,4 artış göstererek 72 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise 67,5 dolar seviyesinde işlem görüyor. Özellikle İsrail-İran arasındaki gerginliklerin yoğunlaştığı dönemlerde, petrol traderları arz kesintisi riskine karşı tetikte kalıyor. Son saldırılar, Kızıldeniz'deki Husi isyancılarının tanker güzergâhlarını etkilediği gibi, bazı gemilerin Güney Afrika etrafından dolanmak zorunda kalmasına neden oldu. Bu rota değişiklikleri, petrol tedarik zincirlerinde aksamalara yol açarken, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

OPEC+ ve küresel petrol üretimi

OPEC+ ülkelerinin üretim kısıtlamalarını gevşetmeyi planlamasına rağmen, küresel petrol üretimi yüksek kalmaya devam ediyor. Çin ekonomisindeki yavaşlama talebi olumsuz etkiliyor olsa da, küresel arz miktarındaki yükseliş, fiyatları bir dengeye oturtmaya çalışıyor. Yine de Orta Doğu'daki jeopolitik riskler, petrol fiyatlarının üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

İran’ın Tepkisi: Sessiz Tehdit İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian, Birleşmiş Milletler’deki konuşmasında İsrail’e doğrudan bir saldırı sözü vermekten kaçındı. Ancak, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İran’ın nasıl bir tepki vereceği belirsizliğini koruyor. Tahran’ın bu konuda nasıl bir adım atacağı, önümüzdeki günlerde petrol piyasalarının yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.