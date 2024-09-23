Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kırmızı kart gören Josip Brekalo'nun oyun dışı kalmasıyla Kasımpaşa zorlu bir mücadele verdi, ancak maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor’un teknik direktörü Alex de Souza, maç öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti. Alex, Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerinde son maçını yine Kasımpaşa’ya karşı oynadığını hatırlatarak, aynı sahada teknik direktör olarak bulunmanın kendisine farklı duygular yaşattığını belirtti.

Alex de Souza, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı yerlere geri dönmek insana farklı duygular yaşatıyor. Fenerbahçe ile son maçım Kasımpaşa'ya karşıydı. Bugün yine Kasımpaşa'daydım. Başka duygular yaşadım. 12 yıl geçmiş ama 12 gün gibi geldi.”