İzmir’in Bilişim Sektörü Küresel Oyuncu Olmaya Hazırlanıyor

Türkiye’nin yazılım ve bilişim sektöründe küresel bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar atılıyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği (YABİSAK), Avrupa Küme İş Birliği Platformu’na (European Cluster Collaboration Platform-ECCP) üye oldu. Bu üyelik, İzmir’in yazılım ve bilişim ekosistemini uluslararası düzeyde daha görünür hale getirmenin yanı sıra, yerel firmalara yeni iş birlikleri ve projelerle kendilerini geliştirme imkânı sunacak.

İzmir'de bilişim sektörüne büyük adım

YABİSAK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, ECCP üyeliğinin İzmir için büyük fırsatlar getirdiğini vurguladı. ECCP, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve çeşitli sektörlerde kümelerin birbirleriyle iş birliği yapmalarını sağlayan bir platform olarak öne çıkıyor. Bu üyelik sayesinde İzmir’deki yazılım ve bilişim firmaları, Avrupa’daki diğer kümelerle doğrudan bağlantı kurma şansı yakalayacak. Dr. Güler, “Bu platform, firmalarımıza en iyi uygulama örneklerini ve yenilikçi çözümleri öğrenme fırsatı sunarak rekabet güçlerini artıracak” dedi.

Dr. Faruk Güler, “ECCP, firmalarımıza bilgi paylaşımı ve yenilikçi projelere katılma fırsatları sunarak, İzmir’in bilişim sektöründeki potansiyelini ortaya çıkaracak” diye aktardı.

Uluslararası etkinlikler ile yeni iş fırsatları

ECCP üyeliği, sadece bilgi ve teknoloji paylaşımıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda, YABİSAK’ın küme üyeleri, uluslararası etkinliklere, seminerlere ve konferanslara katılarak, yeni iş ortaklıkları kurma şansı elde edecekler. Dr. Güler, bu etkinliklerin, İzmir’in yazılım ve bilişim sektörü aktörlerinin Avrupa’daki benzer kümelerle iş birliklerini geliştirmelerine yardımcı olacağını belirtti. Bu sayede, yerel firmalar için yeni pazarlar ve fırsatlar doğacak. Dr. Güler, “İzmir’in bilişim ekosistemi, Avrupa’daki diğer kümelerle iş birliği yaparak uluslararası projelere katılım sağlayacak ve teknoloji transferiyle büyük bir sinerji yaratacak” dedi.

Küresel standartlarla uyum sağlama

ECCP, küresel ölçekte bilgi paylaşımını ve yenilikçi iş modellerini teşvik eden bir platform olarak, İzmir’deki yazılım ve bilişim firmalarının rekabet gücünü artıracak stratejilere öncülük edecek. YABİSAK Başkanı Dr. Güler, bu üyelik sayesinde İzmir’deki firmaların uluslararası standartlara uyum sağlayarak, küresel arenada daha güçlü bir pozisyona sahip olacaklarını ifade etti. Özellikle yerel girişimcilerin yeni pazarlara açılmasını kolaylaştıracak bu iş birlikleri, İzmir’in bilişim sektöründeki büyüme potansiyelini ortaya çıkaracak. Dr. Güler, “ECCP üyeliğimiz, İzmir’in bilişim sektörü aktörlerini uluslararası arenada daha görünür hale getirirken, yenilikçi projeler ve iş birliği fırsatları yaratacak” diye belirtti.

İzmir ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak

ECCP üyeliği, İzmir’in bilişim sektöründeki büyüme potansiyelini artırarak, Türkiye ekonomisine de uzun vadede önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Dr. Güler, YABİSAK’ın bu stratejik adımıyla İzmir’in sadece yerel ekonomiye değil, ulusal düzeyde de bilişim sektörü üzerinden önemli bir katma değer sağlayacağını belirtti. Özellikle inovasyon süreçlerinin hızlanması ve yerel firmaların uluslararası projelere katılması, İzmir’in küresel bilişim ekosisteminde etkin bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.